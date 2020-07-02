В Новосибирской области обсудили методы борьбы с засухой
Вопросы поддержки агросектора региона в условиях беспрецедентной засухи обсудили депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области на заседании комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности.
Министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко обратил внимание законодателей на то, что ситуация с засухой постоянно меняется. На половине территории области объявлен режим чрезвычайного положения.
«На сегодня режим ЧС введён в тринадцати районах области, в ближайшее время их число может вырасти до пятнадцати. Главная задача сейчас – сохранение маточного поголовья, как дойного стада, так и мясного направления», - отметил министр.
Евгений Лещенко добавил, что Минсельхоз готовит документы по выплате субсидий за приобретённую сельхозтехнику на сумму в 159 миллионов рублей. По его словам, при введении режима ЧС штрафные санкции применяться к производителям сельхозтоваров не будут. «Размер ущерба, причинённого засухой, планируется определить к 9 июля», - заявил он.
Территории, пострадавшие от засухи, требуют особого внимания, подчеркнул председатель комитета Законодательного Собрания по бюджетной, финасовой-экономической политике и собственности Александр Морозов. Он добавил, что необходимо находить возможности для того, чтобы сельские жители понимали, что государство им поможет.
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