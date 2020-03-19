В Новосибирской области оборудуют пешеходные переходы по национальным стандартам
В Новосибирском региональном отделении фракции «Единая Россия» подвели итоги 2019 года по реализации проекта «Безопасные дороги», а также поставили задачи на наступивший 2020 год. В заседании Общественного совета приняли участие заместитель Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Валерий Ильенко и депутат регионального парламента Сергей Титков.
Подводя итоги 2019 года, особенно было отмечено сокращение количества ДТП в регионе и погибших в них. Сравнивая данные 2018 и 2019 годов, число аварий упало на 21,6 процентов, число погибших уменьшилось на 8,7 процента. Пострадавших также стало меньше на 19,7 процента. По данным министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского, было проведено 70 областных рейдов по профилактике ДТП, оснащено 34 светофорных объекта и 21 пешеходный переход, установлено более 10 тысяч дорожных знаков, уложен 21 километр тротуаров.
В 2020 году, по планам министра, на безопасность дорог в регионе потратят 827 миллионов рублей.
Кроме того, в партии отметили необходимость постоянного обновления парка школьных автобусов, несмотря на то, что за два с половиной года по программе уже было приобретено 233 автобуса. Депутат регионального парламента Сергей Титков поручил привести пешеходные переходы в Новосибирске в соответствие с нормативами, в частности, обеспечить город «зебрами» в окрестностях учебных заведений.
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