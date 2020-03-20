В Новосибирской области достроят социально-значимые объекты за 8,57 млрд рублей

На заседании комиссии Законодательного Собрания Новосибирской области по наказам избирателей посчитали планируемые расходы на 2020 год. Самыми финансово затратными отраслями оказались сфера образования и дорожная инфраструктура, здравоохранение, физкультура и спорт, а также газификация. Всего будет исполнено 603 наказа на общую сумму 8,57 миллиарда рублей.

Как доложил исполняющий обязанности министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, эта сумма поможет с реконструкцией и ремонтом ряда значимых образовательных, культурных, спортивных учреждений даже в самых отдаленных районах области. В том числе, детские сады-ясли начнут работать в городах Чулым и Обь. Власти реконструируют Центральную районную больницу в Маслянинском районе. Из крупных спортивных объектов откроют плавательный бассейн в селе Северное Северного района и физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом в Краснообске.

В ходе обсуждения прозвучал вопрос о капитальном ремонте школы в Новотырышкино в Колыванском районе. Местных жителей интересует, успеют ли открыть школу к 1 сентября, на которую было заложено 50 миллионов рублей. На что министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов ответил, что средства пока «заморожены», региональному министру финансов отправлен запрос, чтобы их «разморозить».

С оценкой ситуации выступил Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив: «Многие депутаты оказались в сложном положении. Поэтому у меня просьба ко всем депутатам - включайте все наказы по максимуму при формировании новой программы, чтобы больше ситуаций с заморозкой средств не повторялось.» Также спикер регионального парламента обратился с просьбой к министру ЖКХ и энергетики региона Денису Архипову: более равномерно распределять средства между районами области.

Итоги обсуждения подвел председатель комиссии по наказам избирателей Дмитрий Козловский. Он дал высокую оценку исполнению закона о наказах, назвав работу в Новосибирской области примером для подражания для других регионов России.

