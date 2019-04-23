В Новосибирске женщина отхлестала полицейского пакетом с воблой
Пакет с копченой рыбой стал орудием преступления. Как пишет РЕН ТВ, в Новосибирской области возбудили уголовное дело против женщины, которая избила им полицейского. Источник подчёркивает, что инцидент произошёл 15 апреля на перроне станции Барабинск. Там фигурантка дела вела нелегальную торговлю копченой рыбой. Этим видом деятельность заинтересовался правоохранитель, который подошел к владелице «маленького частного бизнеса» и попросил немедленно прекратить торговлю. Это предложение пришлось женщине не по вкусу, и она принялась избивать полицейского пакетом с воблой.
В итоге страж порядка получил телесные повреждения. А против женщины возбудили уголовное дело о нападении на представителя власти. Ей может грозить длительный тюремный срок.
Между тем, ранее НСН сообщала еще об одном дерзком нападении. В Санкт-Петербурге две молодые матери устроили разборку между собой в детском саду с применением холодного оружия. Как сообщают argumenti.ru, случилось это в детском дошкольном учреждении на Мастерской улице Северной столицы. Ссора разгорелась между 26-летней и 28-летней родительницами после того, как одну из них удалили из группового детсадовского чата в мессенджере.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене