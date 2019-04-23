В Новосибирске женщина отхлестала полицейского пакетом с воблой

В итоге страж порядка получил телесные повреждения. А против женщины возбудили уголовное дело о нападении на представителя власти. Ей может грозить длительный тюремный срок.

Между тем, ранее НСН сообщала еще об одном дерзком нападении. В Санкт-Петербурге две молодые матери устроили разборку между собой в детском саду с применением холодного оружия. Как сообщают argumenti.ru, случилось это в детском дошкольном учреждении на Мастерской улице Северной столицы. Ссора разгорелась между 26-летней и 28-летней родительницами после того, как одну из них удалили из группового детсадовского чата в мессенджере.

