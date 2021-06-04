В Новосибирске задержали мужчин, применивших насилие к полицейскому

Подозреваемые в применении насилия в отношении полицейских в Новосибирске 28 мая задержаны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

Петренко рассказала журналистам, что задержаны двое подозреваемых в применении насилия в отношении представителей правоохранительных органов. Следствие настаивает на избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

В пятницу 28 мая на трассе "Сибирь" два инспектора ДПС намеревались задержать 19-летнего Векила Абдуллаева, который нарушил ПДД, однако тот начал сопротивляться и пытался скрыться с места происшествия. Инспектор открыл огонь, в результате чего через два дня Абдуллаев скончался в больнице.

Автомобиль удалось остановить около рабочего поселка Мошково. Один из находившихся в салоне мужчин отказался предоставлять документы для установления личности, после чего, по данным СК РФ, полицейские пытались "сопровождать мужчину под руки", однако он, "препятствуя действиям сотрудников, вырывался и напал на них".