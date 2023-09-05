В Новосибирске прошедший град повредил автомобили

В Новосибирске прошел сильный град, пострадали автомобили, сообщает РИА Новости.

Вечером 4 сентября над городом нависла большая туча, прошел дождь. Осадки переросли в сильный град. Градины доходили до размеров небольшого куриного яйца.

Кусками льда были засыпаны тротуары и дороги. Автомобилисты пытались спасти свои транспортные средства одеялами и коврами, однако на многих автомобилях остались вмятины, на некоторых пробиты стекла.

Град закончился так же резко, как начался.

Ранее крупный град на Кубани повредил 236 домов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

