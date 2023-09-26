В Новосибирске определен победитель хакатона Tender Hack

В Новосибирске определен победитель осенней серии хакатонов Tender Hack. Так, 95 аналитиков и разработчиков объединились в команды для работы над новыми функциями чат-бота Портала поставщиков при помощи искусственного интеллекта. О результатах соревнований рассказал исполняющий обязанности главы Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«За главный приз боролись 25 команд из Новосибирска, Томска, Барнаула, Санкт-Петербурга, Кызыла и Мирного. Разработчики предложили идеи, которые в дальнейшем лягут в основу доработок для повышения функциональности сервиса, необходимого пользователям в качестве инструмента-помощника при работе на платформе», – рассказал он.

Победителем стала команда «Talkiiing» из Новосибирска, призовой фонд хакатона составил 500 тысяч рублей. Капитан победившей команды Виталий Шаталов поделился впечатлениями, отметив, что поставленная задача была очень интересной. За приз боролись начинающие разработчики и опытные специалисты.

Следующий хакатон серии Tender Hack состоится 20–22 октября в Казани. Узнать детали и подать заявку можно будет на сайте турнира, участие бесплатное.