В Новосибирске обсудили состояние дорог в городе

Состоянию дорожной сети Новосибирска было посвящено совещание при комитете Законодательного Собрания по транспортной, промышленной и информационной политике. Участие в нем приняли все ответственные лица.

Заместитель председателя Заксобрания Валерий Ильенко обратил внимание на образование колейности на Красном проспекте, хотя реконструкция была проведена там только год назад. Среди объектов, вызывающих наибольшие нарекания, депутатами был назван коммунальный мост. Как пояснили чиновники мэрии, в этом году здесь будет проведен текущий ремонт, чтобы затем готовить объект к капитальному ремонту. «Неуд» поставлен Толмачевскому шоссе, Бердскому шоссе, Мочищенскому переезду, который по оценке председателя комитета Федора Николаева, «не выдерживает никакой критики».

При обсуждении гарантийных обязательств подрядчиков разговор зашел и об ответственности мэрии. Депутаты попросили мэрию Новосибирска предоставить комитету информацию по искам 2019-2020 годов.

Федор Николаев также акцентировал внимание, что никакой политики в это совещании не было.

«Здесь обсуждались только вопросы, связанные с выполнением обязательств мэрией перед гражданами города. Да, мэрия говорит о том, что зима была тяжелой, но всегда есть нюансы. Сегодня ситуация с дорогами в городе достаточно тяжелая, и мэрия в этом признается. Мы сегодня отстаем: формирование ямочности опережает ее устранение. Замечания у комитета были и по качеству ремонта. Безусловно, сегодняшний ямочный ремонт формируется теми погодными условиями, которые были в этом году зимой, но и не только! Важно, какими дороги входили в зиму. Это объем заливки трещин, подготовки дорог для прохождения зимы. Недостаточно, мы говорим, мэрия проводила этих работ. Хотя данная работа с точки зрения финансирования не такая объемная, как капитальный ремонт или строительство», – прокомментировал законодатель.

Председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике уточнил, что в ближайшие дни запускается асфальтовый завод, и это позволит увеличить объемы ямочного ремонта горячей смесью. Тем не менее, по словам депутата, решение системных вопросов пока отстает и в городе действительно существуют большие проблемы.

