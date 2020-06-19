В Новосбирской области усилят развитие инфекционной службы

Депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области заявили о необходимости серьезного развития инфекционной службы региона. Об этом шла речь на заседании, посвященному ходу реализации программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020 годы». Так, депутат Вячеслав Журавлёв задал вопрос региональному министру здравоохранения Константину Хальзову о том, какие выводы ведомство сделало из сложившейся эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом.

Глава областного Минздрава напомнил, что минувший год был отмечен, прежде всего, участием в национальных проектах по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкологией. «Опыт показал, что направление было выбрано абсолютно верно. И то, что мы хорошо оснастились в рамках этих программ, очень помогло нам в борьбе с коронавирусом. Все наши ковидные центры работают сегодня на базе тех учреждений, где мы развивали сердечно-сосудистую или онкологическую программу. По сути, даже МРТ у нас был до 2019 года всего один, сегодня это всё используется непосредственно в борьбе с ковидной инфекцией. И, конечно, сегодня очевидно, что территории необходим полноценный инфекционный стационар. Мы понимаем, на какие направления сегодня необходимо обращать внимание. Понятно, что основные направления сохраняются, но пандемия показала, что развитие инфекционной службы – это очень серьёзный вопрос, который требует серьёзного внимания и немалых усилий. Поэтому сегодня приоритет – развитие инфекционной службы», - заявил он.

В свою очередь председатель комитета Игорь Гришунин рассказал о путях, которыми должно идти развитие здравоохранения Новосибирской области.

«Никто не ожидал того, что в итоге произошло, все считали, что у нас достаточно инфекционистов. А сегодня врач-инфекционист – просто представитель героической профессии! Я вхожу в совместную группу, работающую над решением создавшейся проблемы. Сегодня рассматриваются различные варианты строительства новой инфекционной больницы на 500-600 коек, со всем необходимым по мерам безопасности и возможности лечения на самом современном уровне. Есть площадка, есть подготовленные инженерные коммуникации. С учётом необходимости серьёзного финансирования идёт поиск возможного инвестора», - отметил он.

