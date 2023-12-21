В Новой Москве появится прогулочное общественное пространство

В поселке Мосрентген на территории Новой Москвы появится общественное прогулочное пространство, вдоль которого разместятся спортивные и детские площадки. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Общая протяженность прогулочного маршрута составит порядка 500 метров. Благоустройство будет разделено на функциональные зоны», – уточнил он.

Работы по благоустройства планируют проводить в два этапа. Первая часть прогулочной зоны появится с возведением двух жилых домов.

Благоустройство предусмотрено в рамках строительства жилого комплекса «1-й Ясеневский». В рамках реализации проекта построят четыре урбан-блока переменной этажности от 6 до 18 этажей. Девелопером выступает ГК «ФСК».



