В Новой Москве до конца 2024 года появится дополнительный выезд на Киевское шоссе

До конца 2024 года в городе Московский завершат новый участок дороги, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

«Участок обеспечит дополнительный выезд из формируемого сегодня жилого квартала с улицы Филатов луг на Киевское шоссе и от домов, расположенных вдоль Проектируемого проезда №7030», – добавила она.

По словам председателя Москомархитектуры, проект реализуется за счет инвестора в рамках строительства комплекса «Первый Московский» от инвестиционной группы «Абсолют».

Ожидается, что запуск четырехполосной дороги улучшит транспортную инфраструктуру микрорайона. Ее создание остается одним из принципов жилой застройки.

