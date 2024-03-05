В Новой Москве до конца 2024 года появится дополнительный выезд на Киевское шоссе
До конца 2024 года в городе Московский завершат новый участок дороги, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
«Участок обеспечит дополнительный выезд из формируемого сегодня жилого квартала с улицы Филатов луг на Киевское шоссе и от домов, расположенных вдоль Проектируемого проезда №7030», – добавила она.
По словам председателя Москомархитектуры, проект реализуется за счет инвестора в рамках строительства комплекса «Первый Московский» от инвестиционной группы «Абсолют».
Ожидается, что запуск четырехполосной дороги улучшит транспортную инфраструктуру микрорайона. Ее создание остается одним из принципов жилой застройки.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вышел роман-катастрофа Яны Вагнер «Тоннель»
- Под Берлином экоактивисты подожгли электроподстанцию
- Ливанов заявил, что роль Шерлока Холмса мог сыграть Сергей Юрский
- Четыре человека пострадали при падении лифта в многоэтажке в Петербурге
- СМИ: Турецкие отели не могут получить плату за проживание россиян
- МЧС: В результате ЧП в Белгородской области поврежден один резервуар
- Движение на ж/д перегоне в Самарской области приостановили из-за предмета на путях
- Основатель Amazon Безос возглавил рейтинг богатейших людей мира
- Crew Dragon с космонавтом Гребёнкиным состыковался с МКС
- Минобороны: Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru