В Норильске 10 января объявили днем траура по погибшим под лавиной
В Норильске 10 января станет днем траура по погибшим в результате схода лавины около горнолыжного комплекса «Гора Отдельная». Об этом сообщает RT со ссылкой на администрацию города.
Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности главы города Андрей Малков.
«В день траура будут приспущены флаги города Норильска», — сообщают в местной администрации.
Напомним, из-за схода лавины в ночь с 8 на 9 января погибли три человека – двое взрослых и один ребенок. Подросток находится в тяжелом состоянии в медучреждении.
СК ведет следствие в связи с произошедшим ЧП.
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