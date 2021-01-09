В Норильске 10 января объявили днем траура по погибшим под лавиной

В Индонезии разбился самолет Boeing 737 В Норильске объявили день траура по погибшим при сходе лавины Попытки продажи фейковой вакцины от COVID-19 в сети будут блокироваться Сенатор Пушков сформулировал «доктрину Байдена» Боксер Проводников организовал благотворительный забег для помощи ребенку со СМА