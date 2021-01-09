В Норильске 10 января объявили днем траура по погибшим под лавиной

В Норильске 10 января станет днем траура по погибшим в результате схода лавины около горнолыжного комплекса «Гора Отдельная». Об этом сообщает RT со ссылкой на администрацию города.

Спасатели завершили поисковые работы на месте схода лавины в Норильске

Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности главы города Андрей Малков.

«В день траура будут приспущены флаги города Норильска», — сообщают в местной администрации.

Напомним, из-за схода лавины в ночь с 8 на 9 января погибли три человека – двое взрослых и один ребенок. Подросток находится в тяжелом состоянии в медучреждении.

СК ведет следствие в связи с произошедшим ЧП.

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ФОТО: pixabay.com
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