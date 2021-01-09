Спасатели завершили поисковые работы на месте схода лавины в Норильске

«В первые часы совместными усилиями был найден живым, по данным Следственного комитета, 14-летний подросток, которого с обморожением госпитализировали в больницу. Чуть позже были найдены тела двух взрослых и малолетнего ребенка. Все пропавшие были найдены, было принято решение о завершении поисково-спасательных работ», — цитирует сообщение пресс-службы регионального ГУ МЧС ТАСС.

Состояние найденного подростка оценивают как тяжелое, уточняет RT.

Всего в ликвидации последствий схода лавины задействовали 243 человека и 29 единиц техники.

Сообщение о сходе снежной лавины около горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» в районе Талнах города Норильска поступило в следственные органы около 00:30 (20:30 мск), напоминает региональное управление СК. Под снегом оказалось несколько строений.

