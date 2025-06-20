В Нижнем Новгороде выбрали лучшего водителя автобуса
Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель автобуса» в этом году прошел в Нижнем Новгороде. В нем приняли участие 60 лучших водителей из 40 городов России. Главный приз Минтранса России в категории автобусы «большой вместимости» в размере 300 тысяч рублей выиграл Михаил Поляков из Липецка, представляющий АО «Липецкий пассажирский транспорт». По словам победителя, эта награда досталась ему не легко.
«Очень много было потрачено нервов. Поверьте, это не легко даётся. Тяжело выходили, смотрели, пробовали, учились. Как говориться, без ошибок не получалось, но все ошибки, которые учёл помогли в итоге занять первое место», - рассказал победитель конкурса.
По словам председателя жюри конкурса, генерального директора ОАО «НИИАТ» Валерия Машкова, в Нижний Новгород съехались водители со всей страны.
«Мероприятие проводится в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Инфраструктура для жизни», что подчеркивает его важное значение для повышения безопасности дорожного движения в России. И мы очень рады широкой географии конкурса, ведь среди участников - водители и из отдалённых уголков России: из Архангельска, Северодвинска, Новосибирска, Омска, Нижневартовска, Калининграда, Тюмени, Севастополя, Хабаровска, Владивостока и других», - отметил председатель жюри конкурса, генеральный директор ОАО «НИИАТ» Валерий Машков.
В конкурсе приняли участие шесть женщин, самой молодой из которых стала 22-летняя Елизавета Черская из Калининграда. Обладателем главного приза от Минтранса России в категории автобусы «средней вместимости» стал Иван Гаврилов из села Вагай.
На церемонии закрытия к участникам обратился директор Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Сергей Семенов: «Профессия водителя – очень важная. В любое время года, в любую погоду, в любое время суток водители помогают нашим гражданам добраться до школы, больницы, до места работы. Проводя такие конкурсы, мы демонстрируем своё уважение водителям-профессионалам. Эти мероприятия служат еще и для того, чтобы привлекать молодежь: профессия водителя – нужная, уважаемая и должна развиваться. Значение этого конкурса трудно переоценить. Мы и дальше будем его проводить, выбирая площадки в разных городах России».
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