В Нижнем Новгороде выберут лучшего водителя автобуса

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель автобуса» стартовал сегодня, 18 июня, в Нижнем Новгороде. Он продлится до 20 июня 2025 года.



На конкурс приехали 60 лучших водителей из 40 городов России. Профессионалы поборются за приз в один миллион рублей.



Заместитель министра транспорта России Виктор Тимофеев отметил, что правительство РФ проводит большую работу по обновлению подвижного состава общественного транспорта в разных российских регионах. Так, в 2024 году было поставлено рекордное количество транспорта – восемь тысяч единиц, среди которых 7,5 тысячи — автобусы.



В свою очередь генеральный директор ОАО «НИИАТ» Валерий Машков заявил, что мероприятие проходит в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Инфраструктура для жизни», что подчеркивает его важное значение для повышения безопасности дорожного движения.



Отдельного внимания заслуживает состав участников. Своё звание будут подтверждать победитель прошлого конкурса в категории «водители автобусов большой вместимости» Владимир Григорьев из Москвы и Фёдор Третьяков из Тюмени — победитель в категории «водители автобусов средней вместимости». Впервые за историю конкурса заявлены шесть женщин. Среди них — самая молодая участница. Елизавете Черской из Калининграда 22 года. Самый опытный участник — Алаудин Маллаев из Ноябрьска, его стаж вождения — 42 года. Семейную династию водителей автобусов представляет Станислав Славинский из Краснодара.



В течение конкурсных дней участники продемонстрируют мастерство в управлении автобусами «ЛиАЗ» и «ПАЗ», а также свои знания правил дорожного движения. Мероприятие направлено на повышение престижа профессии водителя автобуса и формирование устойчивых моделей безопасного поведения среди участников дорожного движения.

