В Нижнем Новгороде уличный художник создал огромный портрет Максима Горького
В Нижнем Новгороде торжественно открыли мурал с изображением писателя Максима Горького, созданный испанским стрит-арт художником в честь 800-летия города.
Огромный портрет писателя был создан на фасаде одного из зданий в рамках фестиваля «Культурный код» президентской платформы «Россия – страна возможностей». При этом его видно из разных точек города.
Автором работы выступил резидент фестиваля, испанский художник с российскими корнями Вячеслав Гунин, работающий под псевдонимом Sav45.
«Портрет Максима Горького – это отличный подарок к 800-летию города. Это дань уважения великому писателю и напоминание горожанам о земляке, сумевшем внести огромный вклад в историю страны», - отметил заместитель председателя правительства Нижегородской области Олег Беркович.
Как признался Sav45, являющийся победителем II Международного конкурса художественных фресок в Эстепоне, он сам выбрал тему работы в Нижнем Новгороде.
«Мне стало известно, что город в этом году празднует юбилей, и поэтому захотелось, чтобы моя работа стала подарком его жителям. Горький был очень интересной и сильной личностью. И я решил, что именно он станет героем моей работы», – рассказал художник.
Портрет Горького стал первым в этом году муралом, созданным в рамках международного фестиваля «Культурный код». Всего до конца 2021 года в рамках фестиваля будет создано порядка 60 муралов. В настоящее время такие работы можно увидеть в Челябинске, Казани, Одинцово (Московская область) и Солнечнодольске (Ставропольский край), отмечают в пресс-службе АНО «Россия – страна возможностей».
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