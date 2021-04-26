В Нижегородской области продлили самоизоляцию для беременных

В указе отмечается, что самоизоляция предусматривает запрет на оставление места жительства. Также работодатели должны перевести беременных женщин на удаленную работу.

Между тем, в правительстве региона отмечают стабилизацию ситуации с коронавирусом в области. Согласно сайту стопкоронавирус.рф, в регионе зафиксировано 113,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, из которых 3,1 тыс. пациентов скончались.





