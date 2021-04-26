В Нижегородской области продлили самоизоляцию для беременных
Самоизоляция для беременных женщин продлена до 31 мая в Нижегородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ регионального губернатора.
В указе отмечается, что самоизоляция предусматривает запрет на оставление места жительства. Также работодатели должны перевести беременных женщин на удаленную работу.
Между тем, в правительстве региона отмечают стабилизацию ситуации с коронавирусом в области. Согласно сайту стопкоронавирус.рф, в регионе зафиксировано 113,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, из которых 3,1 тыс. пациентов скончались.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 803 / сут.
Умерли
109 тыс.+356 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+6 631 / сут.
- Telegram разрешил прием платежей в любых чатах
- Белый дом: США стремятся снизить напряженность в отношениях с РФ
- В Чехии допустили обвинение президента в госизмене из-за дела о Врбетице
- В Белом доме рассказали о потенциальной встрече Путина и Байдена
- В Бразилии с начала года от COVID-19 умерло больше людей, чем за 2020 год
- Турецкая партия предложила признать Крым российским
- Путин и Макрон обсудили конфликт в Донбассе
- Власти Турции вводят полный локдаун с 29 апреля до 17 мая
- Меркель назвала условие закупки российской вакцины «Спутник V»
- Великобритания внесла 14 россиян в антикоррупционный санкционный список
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru