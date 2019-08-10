В нескольких парках столицы работают эколого-просветительские центры

В нескольких столичных парках работают эколого-просветительские центры, в которых ежедневно можно послушать лекции, посетить интерактивные уроки, экскурсии и другие мероприятия. Все эти мероприятия объединены темой заботливого отношения к природе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Общая площадь особо охраняемых природных территорий Москвы — более 17 тысяч гектаров. Мосприрода осуществляет охрану и содержание 122 парков, заказников и памятников природы, сохраняя разнообразие ландшафтов и редкие объекты растительного и животного мира, а также занимается экологическим просвещением и популяризацией экокультуры среди жителей столицы. Так, природно-исторический парк «Москворецкий» объединяет несколько территорий в долине Москвы-реки. На его территории расположены два усадебных комплекса — Кунцево и Фили-Покровское, а также храм Пресвятой Богородицы в Крылатском и «Аллея жизни» в Кировской пойме — дорога, по которой во время Великой Отечественной войны в блокадный Ленинград шли грузовики с провиантом. Осмотреть все это можно на экскурсиях, которые организует Мосприрода. Кроме того, в парке проводят лекции по ботанике на открытом воздухе и квесты, посвященные диким животным, проживающим на территории Москвы.

Так, во вторник, 13 августа, с 11:00 до 12:00, с 12:00 до 13:00 и с 14:00 до 15:00 в парке пройдут лекции на тему «Древесный ярус» в рамках цикла «Деревья Москвы». В пятницу, 16 августа, в это же время посетителей ждет продолжение цикла — лекции на тему «Дубрава».

14 августа с 11:00 до 12:00 и с 14:00 до 15:00 в парке пройдут викторины «Ресурсосбережение» о раздельном сборе мусора и вторичной переработке отходов. А 15 августа с 11:00 до 12:00 и с 12:00 до 13:00 — занятия, посвященные многообразию лекарственных растений парка «Москворецкий».

Один из крупнейших лесных массивов Москвы – Измайловский лесопарк расположен на востоке столицы. Его территория составляет более 1600 гектаров. На его территории помимо Просянского сада с плодовыми деревьями и кустарниками, располагается Измайловская пасека. 18 августа, в воскресенье, — в день открытых ворот на «Царской пасеке» можно будет поближе познакомиться как с пчелами, так и с процессом производства мёда. Начало экскурсий — в 12:00, 13:00 и 14:00.

Эколого-просветительский центр «Конный двор» расположен в южной части «Измайлова», в Терлецком лесопарке, который славится своей реликтовой дубравой. В экоцентре есть конюшня и вольеры для содержания сельскохозяйственных животных. Посетители смогут даже покормить и погладить местных животных, но только во время экскурсий, под присмотром сотрудников экоцентра. Кроме того, 15 августа в 15:00 здесь пройдет урок о насекомых, 17 августа в 12:00 — о млекопитающих, которые обитают в московских парках, а 18 августа в это же время — о земноводных. 16 августа состоится экскурсия по Терлецкому парку, на которой можно будет узнать о его достопримечательностях и истории. Начало в 14:00 у главного входа в парк со стороны Свободного проспекта.

Лесопарк «Кусково», основанный в 1935 году на территории, раньше был частью одноименной усадьбы Шереметевых. 15, 22 и 29 августа в экошколе парка пройдет цикл творческих мастер-классов, направленных на экологическое просвещение школьников. Начало занятий в 16:00. А для школьников старше десяти лет просветительский центр устраивает представление в экотеатре — театральном кружке, участники которого придумывают и режиссируют постановки на экологические темы. Ближайшие занятия пройдут 16, 23 и 30 августа в 12:00.

Природно-исторический парк «Кузьминки-Люблино» включает усадьбы Люблино и Влахернское-Кузьминки, парк культуры и отдыха и массив Кузьминского лесопарка.

Здесь проходят бесплатные велоэкскурсии. Ближайшие прогулки с гидом состоятся 15, 22 и 29 августа. Экскурсионная группа собирается с 14:30 до 15:00 возле дома 10 на Кузьминской улице. А детей в возрасте от четырех до 12 лет ждут на занятиях кружка «Зеленая школа мельника Кузьмы», где они научаться высаживать растения и ухаживать за ними, поучаствуют в творческих мастер-классах и экскурсиях, а также проведут научные эксперименты под руководством опытных педагогов. Уроки пройдут 13, 14, 15, 20, 22, 27 и 29 августа в 11:00.

В экоцентре «Битцевский лес» 17 августа, во Всемирный день бездомных животных, пройдет лекция-дискуссия о проблеме беспризорных животных. Ее участники обсудят, как животные становятся бездомными, как избежать этого и как помочь собакам и кошкам, если нет возможности забрать их из приюта. Начало в 12:00. В это же время в экоцентре «Скворечник» можно будет поучаствовать в викторине «Питомцы», посвященной удивительным способностям домашних животных и особенностях ухода за ними. 18 августа в 11:00 в экоцентре будут показывать мульфильмы на экологическую тематику, а в 12:30 дети старше семи лет и их родители смогут посетить экскурсию «Деревья глазами предков, где они узнают, с какими существами и божествами отождествляли деревья древние славяне и какое дерево считается символом России. А по вторникам, 13, 20 и 27 августа, в экоцентре будут проходить мастер-классы по рисованию животных углем. Начало в 11:00.

Как фотографировать животных в естественной среде обитания, научат в экоцентре «Скворечник» на мастер-классе «Фото-Битца», который начнется 18 августа в 11:30. А 31 августа для детей школьного возраста будет проводится квест «Вспомни лето», во время которого им предстоит отыскать спрятанные в лесу загадки о животных и растениях и собрать ключевое слово для победы.

Экскурсии по интерактивному музею проводятся весь август, ежедневно с 09:00 до 16:00. 16 августа в 14:00 в центре состоится экскурсия «Прогулки с биологом».

«Долина реки Сетунь» - самый большой природный заказник в столице. Территория площадью 698 гектаров вытянута вдоль русла реки, протекающей, в отличие от других московских рек, в естественных берегах. 15 августа под эгидой Мосприроды будут проведены мероприятия, которые помогут узнать больше о растениях заказника: в 11:00 в «Долине реки Сетунь» начнется фестиваль полевых цветов, а в 12:00 — экскурсия по долине, посвященная ее растительному миру.

Полный список мероприятий, которые пройдут на природных территориях Москвы в августе, опубликован на сайте Мосприроды.



