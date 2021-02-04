В Национальном союзе защиты прав потребителей назвали самые частые нарушения

Большинство нарушений прав потребителей в России касаются неправильного информирования о цене товара или услуги. Об этом рассказал глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в беседе с RT.

По словам эксперта, доля подобных нарушений — около 80%. К этой же категории можно отнести замалчивание или искажение характеристик.

«То есть такие вещи, которые являются дополнительным способом вымогательства. Эти способы обмана почему-то всем кажутся широко распространёнными и очевидными, никто их даже как нарушение не воспринимает», — добавил Шапкин.

Председатель союза защиты прав потребителей подчеркнул, что такие способы — не маркетинговый ход, более того, они являются нарушением прав потребителей и закона о рекламе, отмечают Известия.

Несмотря на возможное наказание в виде штрафов до 500 тысяч рублей, число подобных нарушений растёт, подчёркивает РИА ФАН.

По мнению Шапкина, недобросовестные продавцы используют фактор пандемии коронавируса, на фоне которой потребители стараются экономить, пишет NEWS.ru. Эксперт отметил, что нередко организации, пытаясь увеличить число клиентов, нарушают их право на достоверную информацию.

Шапкин считает, что подобные ситуации чаще всего происходят в банковском секторе и ритейле. При этом потребитель узнаёт реальную цену товара или услуги только на кассе.



