В Нальчике задержан боевик, планировавший теракт

В Нальчике задержан бывший бомбист баксанской бандгруппы, член «Исламского государства» (деятельность террористической организации запрещена на территории России – прим. НСН). Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Федеральной службе безопасности.

В ФСБ отмечают, что он планировал совершить теракт с использованием самодельного взрывного устройства. При этом указание было получено из Сирии. Во время обыска у мужчины были найдены СВУ, а также литература экстремистской направленности.

Напомним, ранее террористическая организация «Исламское государство» (деятельность запрещена на территории РФ – прим. НСН) взяла на себя ответственность за серию терактов на Шри-Ланке – взрывы прогремели в минувшее воскресенье, 21 апреля, в трех городах острова - Негомбо, Баттикалоа и Коломбо. Об этом сообщает организация SITE Intelligence Group, занимающаяся отслеживанием активности боевиков в интернете.

Число погибших в результате терактов на Шри-Ланке может составлять примерно 250-260, а не 359, как сообщалось ранее, заявил руководитель системы здравоохранения Анил Джасингхе. Проблема подсчета погибших связана с трудностями при идентификации останков, сообщает РИА «Новости».







