ПФР снова под ударом. Антикоррупционеры о задержании Иванова

«Хотелось бы дождаться официального пресс-релиза Следственного комитета. Не хотелось бы говорить в общих чертах, потому что в отношении Пенсионного фонда периодически происходят различные следственные мероприятия. В свое время следственный департамент МВД вел такие дела в отношении различных подрядчиков Пенсионного фонда и их расходной части, поэтому тут хотелось бы конкретно понять, то ли это связано с какими-либо закупками, выполняемыми Пенсионным фондом для своих нужд, и завышением, соответственно, этих сумм, то ли это связано с нецелевым расходованием. Пенсионный фонд в отличие от негосударственных пенсионных фондов является структурой, которая по сути дела выполняет государственные функции в области пенсионного обеспечения граждан. С учетом того, что вопросов к ним много, сейчас будет решаться, какие вопросы будут оставаться в его видении, а какие возможно будут перераспределяться», — отметил собеседник агентства.

Напомним, что Алексей Иванов с 2016 года работал в качестве советника председателя правления ПФР. С апреля 2017 был назначен заместителем предправления Фонда. В его ответственность входят вопросы информационных технологий, телекоммуникаций, информационной безопасности, предоставления Фондом услуг в электронном виде.

