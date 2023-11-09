В Нагатинском затоне обустроили набережную с пляжем и рыбацкими мостиками

Завершилось строительство и благоустройство набережной Москвы-реки длиной 1 550 метров в районе Нагатинский затон, сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Недавно был веден в эксплуатацию последний участок.

Теперь набережная представляет пешеходный маршрут, где оборудована даже пляжная зона с шезлонгами и рыбацкими мостиками.

Как уточнил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, при проектировании набережной во главу угла был поставлен уют жителей и гостей квартала.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве территории и создании новой пешеходной набережной возле станции метро «Нагатинский Затон». Собянин напомнил, что станция «Нагатинский Затон», расположенная прямо у берега Москвы-реки, приняла первых пассажиров в марте. К открытию была благоустроена прилегающая территория.

«В недалеком будущем возле станции метро "Нагатинский Затон" будет создана новая пешеходная набережная. Этот проект мы реализуем в несколько этапов», – указал мэр.

Новый пешеходный мост протяженностью 220 м свяжет станцию метро с улицей Речников, оригинальная конструкция в форме полумесяца с теплой архитектурной подсветкой облегчит путь к метро для пешеходов и велосипедистов.

