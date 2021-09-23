В МВД Украины рассказали о деталях покушения на помощника Зеленского

Патроны предположительно кустарного производства использовались во время покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Об этом сообщил глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

Он уточнил, что на месте преступления были обнаружены двадцать отстрелянных гильз от боеприпасов калибром 7,62 х 39, которые редко встречаются на Украине. «Гильзы в нем — производства Венгрии, но сам патрон — возможно, заново собирали в Германии. Покупали старые венгерские патроны, меняли порох, заново маркировали как гражданский боеприпас, заново вставляли пулю», — написал Шевченко на своей странице в Facebook.

Как отметил представитель МВД, специалисты только приступили к баллистической экспертизе, однако уже сейчас очевидно, что нападавший выбрал простые и дешевые боеприпасы.

«То есть это был хоть и не снайперский огонь, но и не инсценировка», — заключил Шевченко.

Накануне автомобиль Шефира был обстрелян под Киевом, напоминает «Свободная пресса». По машине выпустили более 10 пуль, был ранен водитель помощника президента. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». По словам самого Шефира, покушение было попыткой запугать власть, отмечает РИА ФАН.

