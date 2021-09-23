В МВД Украины рассказали о деталях покушения на помощника Зеленского
Патроны предположительно кустарного производства использовались во время покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Об этом сообщил глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.
Он уточнил, что на месте преступления были обнаружены двадцать отстрелянных гильз от боеприпасов калибром 7,62 х 39, которые редко встречаются на Украине. «Гильзы в нем — производства Венгрии, но сам патрон — возможно, заново собирали в Германии. Покупали старые венгерские патроны, меняли порох, заново маркировали как гражданский боеприпас, заново вставляли пулю», — написал Шевченко на своей странице в Facebook.
Как отметил представитель МВД, специалисты только приступили к баллистической экспертизе, однако уже сейчас очевидно, что нападавший выбрал простые и дешевые боеприпасы.
«То есть это был хоть и не снайперский огонь, но и не инсценировка», — заключил Шевченко.
Накануне автомобиль Шефира был обстрелян под Киевом, напоминает «Свободная пресса». По машине выпустили более 10 пуль, был ранен водитель помощника президента. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». По словам самого Шефира, покушение было попыткой запугать власть, отмечает РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,3 млн+19 706 / сут.
Умерли
201 тыс.+817 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+16 102 / сут.
- СМИ: В Екатеринбурге неизвестный по телефону угрожает Путину терактом
- ФАС потребовала от «Пятерочки» и «Магнита» снизить цены на продукты в Подмосковье
- В МВД Украины рассказали о деталях покушения на помощника Зеленского
- Бали откроется для российских туристов не раньше декабря
- Американские сенаторы обвинили Россию в «злонамеренной деятельности» против Украины
- Власти Сирии указали на стремительный рост бедности в стране
- В МИД Украины оценили вероятность разрыва дипотношений с Россией
- СМИ: Экипаж разбившегося под Хабаровском Ан-26, по предварительным данным, погиб
- Глава Центра Чумакова: модернизация сделает «КовиВак» доступнее
- Девять человек пострадали в ДТП со скорой в Башкирии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru