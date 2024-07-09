СМИ: Мошенники развели женщину с помощью дипфейка Собянина и замминистра МВД РФ
Мошенники обманули преподавателя Московского государственного областного университета (МГОУ) по видеосвязи, используя дипфейки мэра Москвы Сергея Собянина и замминистра МВД России Александра Горового. Она потеряла два миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Baza».
В материале уточняется, что 7 июня женщина получила звонок якобы из московской мэрии. Мошенники рассказали женщине, что ей поступит видеозвонок от мэра Москвы и замминистра МВД РФ. Спустя время преподавательнице позвонили по видеосвязи двое мужчин по видом чиновников и сообщили ей, что злоумышленники хотят вывести с ее счетов средства на Украину. Женщина согласилась сотрудничать, чтобы сохранить деньги.
Затем она получила еще два других звонка, в которых мошенники убедили ее снять все сбережения со счетов и лично передать их «помощнику следствия». Таким образом, преподавательница передала злоумышленникам два миллиона рублей, ее также убедили оформить два кредита на сумму 550 000 рублей.
В материале уточняется, что преподавательница МГОУ обратилась в полицию только спустя 20 дней.
Ранее мошенники вынудили врача поликлиники при МГИМО отдать им 26 миллионов рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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