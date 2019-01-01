В МВД решили отказаться от лабрадоров и мелких собак

Кинологические подразделения МВД России будут постепенно отказываться от мелких пород собак и лабрадоров. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил начальник Центра кинологического обеспечения МВД полковник полиции Сергей Качкин. Полковник подчеркнул, что кинологам иногда приходится сталкиваться с вооруженными преступниками, поэтому очень важно, чтобы пес смог прийти на помощь хозяину. Животные мелких пород для этого подходят в меньшей степени. Что касается лабрадоров, то у этих собак агрессия является дисквалифицирующим фактором.

При этом Сергей Качкин отметил, что в рядах полицейских собак есть единственная во всей России полицейская корги. Она служит в Управлении на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.