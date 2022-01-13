В МВД предложили высылать иностранцев из России за административные правонарушения

МВД рассматривает поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающие высылку из России иностранных граждан, совершивших подобные действия. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на начальника Главного управления по вопросам миграции министерства Валентину Казакову.

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Как отметила Казакова, нововведение продолжит совершенствование механизмов контроля за пребыванием иностранцев в РФ.

«Рассматривается вопрос о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части введения ответственности иностранцев в виде высылки за совершение ими грубых административных правонарушений, в том числе посягающих на общественный порядок», — рассказала глава управления по вопросам миграции.

Также Казакова сообщила, что МВД планирует ввести для идентификации иностранных граждан единый документ с электронным носителем.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ИностранцыМВД
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