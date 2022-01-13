В МВД предложили высылать иностранцев из России за административные правонарушения
МВД рассматривает поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающие высылку из России иностранных граждан, совершивших подобные действия. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на начальника Главного управления по вопросам миграции министерства Валентину Казакову.
Как отметила Казакова, нововведение продолжит совершенствование механизмов контроля за пребыванием иностранцев в РФ.
«Рассматривается вопрос о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части введения ответственности иностранцев в виде высылки за совершение ими грубых административных правонарушений, в том числе посягающих на общественный порядок», — рассказала глава управления по вопросам миграции.
Также Казакова сообщила, что МВД планирует ввести для идентификации иностранных граждан единый документ с электронным носителем.
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