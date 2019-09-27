В МВД предложили наказывать за оскорбления полицейских в интернете

В МВД сообщили о подготовке изменений в закон «О полиции». Отмечается, что они предусматривают административную ответственность за оскорбления сотрудников ведомства в интернете. Соответствующая информация размещена на портале проектов нормативно-правовых актов. Какое именно наказание ждёт нарушителей, не уточняется. Однако уже известно, что нововведение вступит в силу в январе 2020 года.

Как напоминает «Свободная пресса», в настоящее время в России действует закон о наказании за публикацию в интернете информации, которая выражает в неприличной форме неуважение к госсимволам и органам власти России. Документ подписан президентом России в марте 2019-го.