В МВД предложили наказывать за оскорбления полицейских в интернете
В МВД сообщили о подготовке изменений в закон «О полиции». Отмечается, что они предусматривают административную ответственность за оскорбления сотрудников ведомства в интернете. Соответствующая информация размещена на портале проектов нормативно-правовых актов. Какое именно наказание ждёт нарушителей, не уточняется. Однако уже известно, что нововведение вступит в силу в январе 2020 года.
Как напоминает «Свободная пресса», в настоящее время в России действует закон о наказании за публикацию в интернете информации, которая выражает в неприличной форме неуважение к госсимволам и органам власти России. Документ подписан президентом России в марте 2019-го.
Ранее НСН писала, что в Госдуму внесен проект закона об уголовной ответственности для чиновников за оскорбление граждан. Он размещен на сайте нижней палаты. Автор документа депутат от ЛДПР Александр Старовойтов.
Он предлагает ввести в Уголовный кодекс новую статью «Оскорбление, совершенное должностным лицом». По его мнению, максимальным наказанием за такое деяние должно стать пять лет лишения свободы при условии, если должностное лицо оскорбило человека, применив насилие, повлекшее тяжкие последствия.
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