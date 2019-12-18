В МВД появилась группа по борьбе с злоупотреблениями наркополиции

Министерство внутренних дел РФ сформировало группу по пресечению правонарушений со стороны наркополицейских. Подразделение будет действовать в структуре Главного управления собственной безопасности, передает ТАСС.

Как уточнили в МВД, одно из основных направлений подразделений ГУ СБ – выявление и раскрытие фактов преступной деятельности сотрудников министерства, которые специализируются на пресечении незаконного оборота наркотических и психотропных веществ, а также их аналогов, отмечает Газета.ру.

В июне во время ежегодной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» президент заявил о необходимости создания при МВД структуры, которая займется злоупотреблениями, подобных делу журналиста сетевого издания Meduza Ивана Голунова, которого неправомерно обвинили в покушении на сбыт наркотиков.

