В МВД появилась группа по борьбе с злоупотреблениями наркополиции
Министерство внутренних дел РФ сформировало группу по пресечению правонарушений со стороны наркополицейских. Подразделение будет действовать в структуре Главного управления собственной безопасности, передает ТАСС.
Как уточнили в МВД, одно из основных направлений подразделений ГУ СБ – выявление и раскрытие фактов преступной деятельности сотрудников министерства, которые специализируются на пресечении незаконного оборота наркотических и психотропных веществ, а также их аналогов, отмечает Газета.ру.
В июне во время ежегодной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» президент заявил о необходимости создания при МВД структуры, которая займется злоупотреблениями, подобных делу журналиста сетевого издания Meduza Ивана Голунова, которого неправомерно обвинили в покушении на сбыт наркотиков.
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