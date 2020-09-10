В МВД планируют упростить получение российского гражданства

МВД России подготовило и уже обсуждает концепцию нового федерального закона, который упростит процедуру получения российского гражданства и трудоустройства иностранцев, сообщила на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

По ее словам, МВД в новом законе планирует прописать разделение миграционных режимов. Для этого будут вводиться различные электронные реестры. "Мы движемся в сторону документов с электронными носителями. Даже документы, которые будут выдаваться в электронном виде", - уточнила Казакова.