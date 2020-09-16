В МВД опровергли задержание целого отдела полиции в Псковской области
Управление министерства внутренних дел по Псковской области опровергло информацию о якобы задержании всего личного состава подразделения по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального отдела МВД РФ «Великолукский». Как подчеркнули в пресс-службе УМВД, сведения на этот счёт, появившиеся в интернете, не соответствуют действительности.
Ранее Псковское агентство информации сообщило со ссылкой на собственные источники о задержании всего личного состав подразделения по борьбе с наркотиками города Великие Луки в ходе специальной операции. В мероприятии были задействованы оперативные сотрудники регионального управления ФСБ, а также представители отдела собственной безопасности МВД.
В УМВД подтвердили участие этих силовых структур в мероприятиях, уточнив, что они проводятся по факту возможного превышения должностных полномочий руководителем указанного подразделения. Материалы будут направлены в Следственное управление СК по Псковской области для принятия процессуального решения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru