В МВД опровергли задержание целого отдела полиции в Псковской области

Управление министерства внутренних дел по Псковской области опровергло информацию о якобы задержании всего личного состава подразделения по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального отдела МВД РФ «Великолукский». Как подчеркнули в пресс-службе УМВД, сведения на этот счёт, появившиеся в интернете, не соответствуют действительности.

Ранее Псковское агентство информации сообщило со ссылкой на собственные источники о задержании всего личного состав подразделения по борьбе с наркотиками города Великие Луки в ходе специальной операции. В мероприятии были задействованы оперативные сотрудники регионального управления ФСБ, а также представители отдела собственной безопасности МВД.

В УМВД подтвердили участие этих силовых структур в мероприятиях, уточнив, что они проводятся по факту возможного превышения должностных полномочий руководителем указанного подразделения. Материалы будут направлены в Следственное управление СК по Псковской области для принятия процессуального решения.

