В МВД изменили порядок получения прав на вождение грузовых автомобилей
Теперь получить удостоверение категории «C», которое позволяет управлять грузовиками, можно только при наличии категории «B» (легковые авто). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт МВД России.
Поправки планируют внести в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения». Также планируется поднять возрастную планку для желающих управлять грузовым транспортом: водители не должны быть моложе 21 года.
Владельцев водительских прав остальных категорий изменения не коснутся.
В начале августа сообщалось, что треть российских грузовиков сделаны еще в СССР.
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