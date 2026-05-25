В Музее Победы открывается клуб для детей «Лето Побед»

В Музее Победы откроется Детский городской клуб «Лето Побед». Проект реализуют совместно с Департаментом образования и науки Москвы.

Около 500 детей с 8 до 13 лет смогут принять участие в первой смене, которая начнется с 1 июня. Как уточнили в Музее Победы, каждый день пребывания в лагере детей будут ждать патриотические квесты, развивающие игры, спортивные занятия, фестивали и мастер-классы. Участники лагеря также смогут встретиться с известными актерами, блогерами, журналистами, спортсменами, продюсерами и не только.

До 21 августа в Музее Победы проведут 12 подобных смен. Детям будет доступно «творческое», «медиа», «техническое», «историческое», «гражданско-патриотическое» направление и не только. Участники лагеря смогут выбрать его самостоятельно с учетом своих интересов. В рамках Года единства народов России, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным, в клубе музея на Поклонной горе также откроют новое направление - «Мы – это Россия!». Оно будет посвящено изучению культуры и традиций народов России .

Помимо прочего участники лагеря посетят мастер-классы представителей разных профессий. К примеру, росгвардейцы проведут занятия о правилах безопасности, сотрудники МЧС научат детей правильным действиям в случае возникновения пожара, представители стоматологической клиники расскажут о правильной гигиене и дадут советы по уходу за зубами.

