В Мурманске почтили память погибших в «Шереметьево»

У мемориала в сквере на улице Ленинградской жители Мурманска оставляют цветы, свечи и игрушки. В аварии погиб 41 человек, среди них 26 мурманчан, передает телеканал «360».

Среди тех, кто возложил цветы - врио губернатора Андрей Чибис и первые лица местной администрации.

В 20 часов стоявшие в порту суда и проезжавшие мимо автомобили подали гудок.

Андрей Чибис сообщил, что обсуждается возможность установки постоянного мемориала в память жертв катастрофы.

