В МТС сообщили о мощнейшей за год DDoS-атаке из пяти стран
Самая мощная за год DDoS-атака зафиксирована на сеть МТС, она велась с более чем 20 тысяч устройств, нацеленных на 500 IP-адресов телеком-оператора, однако злоумышленники не смогли осуществить взлом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные компании.
Как отметили в МТС, нападение на сеть широкополосного интернет-доступа вели с территории Польши, Турции, Эквадора, Испании, Китая.
«Атака продолжалась около 2 часов, время срабатывания системы мониторинга сервиса защиты от DDoS-атак "МТС RED" составило считанные минуты», — сообщил оператор.
По данным МТС, мощность DDoS-атаки составляла 207 гигабит в секунду, на границе сети она могла достигать нескольких терабит, при этом злоумышленники были нацелены на маршрутизатор, пишет 360.ru. Если бы нападение увенчалось успехом, доступа в интернет лишились бы пользователи оператора целого региона. Как отметили в МЧС, подготовка нападения была тщательной и системной.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru