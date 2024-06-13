В МТС сообщили о мощнейшей за год DDoS-атаке из пяти стран

Самая мощная за год DDoS-атака зафиксирована на сеть МТС, она велась с более чем 20 тысяч устройств, нацеленных на 500 IP-адресов телеком-оператора, однако злоумышленники не смогли осуществить взлом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные компании.

Как отметили в МТС, нападение на сеть широкополосного интернет-доступа вели с территории Польши, Турции, Эквадора, Испании, Китая.

«Атака продолжалась около 2 часов, время срабатывания системы мониторинга сервиса защиты от DDoS-атак "МТС RED" составило считанные минуты», — сообщил оператор.

По данным МТС, мощность DDoS-атаки составляла 207 гигабит в секунду, на границе сети она могла достигать нескольких терабит, при этом злоумышленники были нацелены на маршрутизатор, пишет 360.ru. Если бы нападение увенчалось успехом, доступа в интернет лишились бы пользователи оператора целого региона. Как отметили в МЧС, подготовка нападения была тщательной и системной.

