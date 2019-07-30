В МТПП обсудили пожарную безопасность общественных мест

В Московской торгово-промышленной палате состоялся круглый стол на тему «Пожарная безопасность: места массового скопления людей и объекты безлюдного технологического процесса».

В зале собрались профессионалы, работающие в области пожарной безопасности. Вёл мероприятие заместитель председателя Гильдии МТПП по комплексной безопасности Владимир Балановский.

Было отмечено, что многие объекты, на которых произошли пожары, из производственно-складских помещений были переоборудованы в торговые центры. Как рассказал Виктор Фадеев, старший инспектор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России, «в ходе масштабной проверки после трагедии в Кемерово, было выявлено 28 тысяч объектов только с грубыми нарушениями. Всего 282 тыс нарушений. В основном, замечания касались путей эвакуации, наличия систем противопожарной защиты. Большинство этих нарушений были допущены ещё на этапе проектирования зданий, часть – на этапе строительства, часть объектов была принята с имеющимися нарушениями».

После проверок МЧС 7200 нарушений из 282 тысяч были оперативно устранены. Оставшиеся — эти те требования, которые носят капитальный характер и которые можно устранить только путём перестройки или реконструкции объектов.

На данный момент найдено следующее решение вопроса: МЧС предложило прописать в законодательстве положение о том, что собственник объекта или лицо, которое данный объект эксплуатирует, обязаны уведомлять о смене функционального назначения путём оформления декларации пожарной безопасности. Законопроект уже прошёл первое чтение в Государственной Думе. На данный момент работа над документом продолжается.

Кроме того, члены Гильдии МТПП по комплексной безопасности и приглашённые специалисты обсудили проблемные вопросы, связанные с установлением единых обязательных требований к пожарно-технической продукции на территории государств-членов Евразийского экономического союза.

