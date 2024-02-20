В Можайском районе Москвы началась вторая волна реновации
В Можайском районе Москвы началась вторая волна строительства жилых комплексов по реновации. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
«В программу вошли 148 жилых домов, в которых живут 25,3 тыс. человек», – добавил он.
По словам мэра, шесть ЖК уже построены и доступны для переселения. Три комплекса готовятся для передачи собственникам, еще четыре здания находятся в стадии строительства и проектирования.
Собянин рассказал о том, что за последние годы существенно улучшилась транспортная доступность района. В нем появились новые станции метро, также был запущен МЦД-1 и новая вылетная магистраль.
Дополнительно в Можайском районе столицы благоустроили несколько общественно-городских пространств и создали новый парк в Козловском лесу. Среди прочего продолжается работа по реконструкции поликлиник.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru