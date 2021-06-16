В Москву в выходные придет рекордная жара
В Гидрометцентре России прогнозируют усиление жары в Москве, а в выходные ожидаются новые температурные рекорды.
В четверг воздух в столице может прогреться до 25 градусов тепла, в пятницу – до 28, в субботу – до 30, а в воскресенье – до плюс 32, пишет «Российская газета».
По словам завлабораторией Гидрометцентра Людмилы Паршиной, дальше жара только усилится.
При этом в воскресенье может быть побит абсолютный температурный максимум за все время наблюдений. 20 июня 1956 года температура в Москве составила 31,1 градус тепла.
Паршина также сообщила о температурных рекордах 21 и 22 июня.
21 июня 1901 года в Москве была зафиксирована температура плюс 34,7 градуса, а 22 июня 1917 года – 31,8 градуса тепла.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+13 397 / сут.
Умерли
128 тыс.+396 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+10 256 / сут.
- Кондратьев заявил, что Краснодарский край не будет закрывать свои курорты
- Путин прибыл в Швейцарию для участия в переговорах с Байденом
- Эстонские военные заявили о нарушении воздушных границ российскими самолётами
- В Московской области до 20 июля продлили ряд ограничений
- Кремль отверг обязательную вакцинацию от COVID в России
- Названа возможная дата прямой линии с Путиным
- Силуанов назвал главную цель правительства
- Баку и Анкара договорились о союзничестве и совместной обороне
- Госдума освободила общепит от уплаты налогов
- В Госдуме приняли закон об ужесточении ответственности за незаконный оборот оружия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru