В Москву в выходные придет рекордная жара

В Гидрометцентре России прогнозируют усиление жары в Москве, а в выходные ожидаются новые температурные рекорды.

В четверг воздух в столице может прогреться до 25 градусов тепла, в пятницу – до 28, в субботу – до 30, а в воскресенье – до плюс 32, пишет «Российская газета».

По словам завлабораторией Гидрометцентра Людмилы Паршиной, дальше жара только усилится.

При этом в воскресенье может быть побит абсолютный температурный максимум за все время наблюдений. 20 июня 1956 года температура в Москве составила 31,1 градус тепла.

Паршина также сообщила о температурных рекордах 21 и 22 июня.

21 июня 1901 года в Москве была зафиксирована температура плюс 34,7 градуса, а 22 июня 1917 года – 31,8 градуса тепла.

