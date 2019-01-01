В Москву 14 июля привезут мощи святых Петра и Февронии

Мощи святых Петра и Февронии доставят в храм Христа Спасителя из Мурома в воскресенье, 14 июля, сообщили в московской патриархии. По благословению патриарха Кирилла мощи святых покровителей брака в течение недели, с 14 по 21 июля будут открыты для поклонения.

Сам предстоятель будет встречать святыню и отслужит праздничный молебен. Начало богослужения в 15:00, вход свободный. Паломники смогут поклониться мощам ежедневно с 8 утра до 8 вечера, уточняет АГН «Москва».

Муромские святые Пётр и Феврония жили на рубеже XII-XIII веков. Русская православная церковь считает их совместную жизнь примером христианского супружества. Согласно летописи, дочь бортника (сборщика мёда) из рязанской деревни Феврония излечила от тяжёлой болезни муромского князя Петра. Они полюбили друг друга и поженились.

В преклонном возрасте супруги приняли монашеский постриг и завещали похоронить их вместе. Скончались Петр и Феврония в один день и час - 8 июля по новому стилю.

