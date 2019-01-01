В Москве завершился основной период сдачи ЕГЭ

В столице завершился основной период сдачи ЕГЭ. Как сообщается на официальном портале мэра Москвы, последние экзамены прошли в городских пунктах их проведения сегодня, 1 июля. Отмечается, что в общей сложности в российской столице на сдачу экзаменов в основной период зарегистрировались примерно 90 тысяч человек, из них — более 61 тысячи выпускников школ. Для сдающих ЕГЭ организовали более 330 пунктов проведения экзаменов.

Напомним, для того, чтобы получить аттестат о среднем общем образовании, выпускники должны успешно выполнить задания по русскому языку и математике. ЕГЭ по другим предметам сдавали по желанию. В их числе, например, литература, биология, информатика, история и иностранный язык.К слову, в этом году впервые все желающие могли сдать экзамен по китайскому языку. Он стал пятым доступным для выбора наряду с английским, французским, немецким и испанским.

Ознакомиться с результатами экзаменов и при необходимость подать апелляцию можно на портале mos.ru.

Добавим, основной период сдачи единого госэкзамена завершился сегодня в Подмосковье. Об этом сообщила первый зампред областного правительства - министр образования региона Ольга Забралова. Она отметила, что для проведения экзаменов было задействовано 13 пунктов, за ходом испытаний следили 28 аккредитованных общественных и восемь онлайн-наблюдателей, подчёркивает сайт «Подмосковье Сегодня». Ольга Забралова добавила, что процедура сдачи ЕГЭ в регионе прошла в штатном режиме, серьезных нарушений зафиксировано не было.

