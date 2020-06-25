В Москве запускают мобильную версию электронной медицинской карты

Электронная медицинская карта с 26 июня станет доступна для жителей российской столицы на смартфонах, горожане смогут сами вносить данные о своем здоровье в ЭМК. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Она напомнила, что доступ к электронным медицинским картам на портале mos.ru открыт гражданам с 14 января текущего года.

В общей сложности сформировано свыше 10 миллионов электронных медкарт, а более 650 тысяч москвичей уже оформили доступ к своим медицинским данным. С запуском мобильной версии данные о состоянии здоровья всегда будут под рукой, отметила Ракова. Все документы из электронной медицинской карты в онлайн приложении можно будет свободно скачать и отправить через электронную почту или мессенджеры. На смартфоне также есть опция записи на прием к врачу.

С завтрашнего дня появится возможность загружать данные о температуре тела и уровне кислорода, а с 29 июня - о пульсе, уровне сахара в крови и артериальном давлении. Все данные будут заноситься в новый раздел «Дневник здоровья». Таким образом, сам пациент должен принять участие в составлении реальной полной картины о состоянии своего здоровья.

Среди прочего, горожане смогут подгружать сведения о детских прививках, записать информацию о семейном анамнезе - историю заболеваний родителей и других предков. Всё это может помочь лечащему врачу поставить своевременно более точный диагноз, выявить генетические отклонения.

