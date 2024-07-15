В Москве закроют на реконструкцию Ленинградский вокзал

Пассажирское здание Ленинградского вокзала в Москве закроют на реконструкцию с 11 августа. Об этом сообщил департамент транспорта столицы.

Городские власти запланировали обновление строения и интеграцию в систему Московского транспорта.

«Все поезда — и пригородные, и дальнего следования — продолжат прибывать и отправляться отсюда по расписанию, но путь к ним изменится. Мы разместим понятную навигацию и объясним, как выйти к поездам», — указали в Дептрансе.

Ведомство прорабатывает проект развития объекта совместно с ОАО «РЖД».

Ранее стало известно, что в Москве будут восстановлены 11 исторических зданий в Центральном округе, пишет RT.

