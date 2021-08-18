В Москве за восемь лет число выпускников-медалистов выросло в 2,5 раза

Около 9 тысяч московских выпускников получили медали «За особые успехи в обучении». Каждый восьмой старшеклассник стал медалистом. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в столице уже восемь лет вручают медали «За особые успехи в обучении». За это время количество их обладателей увеличилось примерно в 2,5 раза. По сравнению с 2020 годом медалистов стало больше почти на 1,5 тыс. человек.

Ракова считает, что получить эту медаль сложнее, чем федеральную. По ее мнению, это показывает значительный рост качества образования московских выпускников.

Больше всего медалистов в этом году подготовили школа Центра педагогического мастерства (134 человека), школа №1535 (99 человек) и школа «Покровский квартал» (94 человека).

Медалью награждают выпускников столичных школ, если они соответствуют хотя бы одному из следующих критериев: победа или призовое место на Всероссийской олимпиаде школьников, максимальное количество баллов на ЕГЭ по одному из предметов, итоговые отметки «отлично» по всем предметам и не менее 220 баллов по трем предметам на ЕГЭ.

Ранее сообщалось, что в Тверской области установлен рекорд по количеству золотых медалистов.



