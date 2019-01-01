В Москве выявили крупное хищение у метрополитена

Уголовное дело возбуждено в Москве по факту крупного хищения у столичного метрополитена. Как сообщает RT, такую информацию распространила пресс-служба Следственного комитета. Дело открыто по двум статьям: «Мошенничество в особо крупном размере» и «Халатность».

Руководство подземки попросило надзорное ведомство проверить деятельность акционерного общества «Триада-Холдинг». Речь идёт о ремонте в тоннеле на одном из перегонов Таганско-Краснопресненской линии, уточняет АГН «Москва». Согласно контракту, заключённому в 2013 году, подрядчик должен был ликвидировать течи в тоннеле между станциями «Рязанский проспект» и «Выхино».

По результатам проверки было установлено, что часть работ не была выполнена, несмотря на это, компания получила около 900 миллионов рублей. Кроме того, следователи проверят действия сотрудников самого метрополитена, которые допустили халатность, подписывая акт о приёмке работ.

