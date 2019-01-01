Общество

В Москве выпала четверть месячной нормы осадков

8 мая22:31

13 миллиметров осадков - четверть от месячной нормы - выпала в Москве 8 мая, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

В ночь на 9 мая в столичном регионе пройдут кратковременные дожди.

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