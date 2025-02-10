В Москве ввели обязательную верификацию для аренды электросамокатов

Аренда электросамокатов в Москве будет возможна только после верификации через учетную запись Mos ID. Об этом сообщил департамент транспорта города.

Как уточнили в ведомстве, ограничения необходимы для предотвращения доступа детей и подростков в сервис. Чтобы арендовать самокат, потребуется полная учетная запись на портале mos.ru.

По данным Дептранса, единая верификация позволит сделать поездки удобнее и безопаснее для участников движения и быстрее привлекать к ответственности тех, кто нарушил ПДД.

Ранее Минтранс предложил изменить минимальный возраст для управления средствами индивидуальной мобильности (СИМ), повысив его с 14 до 16 лет, напоминают Известия.

