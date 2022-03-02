В Москве все желающие могут получить психологическую помощь
В российской столице функционирует Московская служба психологической помощи населению, в которую может обратиться любой желающий. Об этом рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По её словам, сейчас тревога может быть еще более объяснима, хотя стрессовые состояния постоянно сопровождают многих горожан. В случае тревожности, острой кризисной ситуации, семейных или профессиональных проблем, стресса есть возможность бесплатно и анонимно получить консультацию у специалистов.
Для тех, кому комфортнее рассказать о переживаниями по телефону, организована специальная линия по номеру 051. Есть также возможность пообщаться в специализированном чате на портале службы психологической помощи. Кроме того, на сайте службы msph.ru можно посмотреть онлайн-лекции и вебинары.
По данным Раковой, с начала года специалисты провели более 20 тысяч консультаций по этим каналам связи. Все ресурсы доступны круглосуточно.
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