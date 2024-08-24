В Москве временно закрыли участок метро «Саларьево» - «Новомосковская»
Участок «Саларьево» - «Новомосковская» Сокольнической линии московского метро будет закрыт для движения поездов до 28 августа. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Ограничения связаны с работами по подготовке к открытию новой станции «Потапово». Движение поездов на участке возобновится 29 августа.
Власти рекомендовали горожанам пользоваться бесплатными автобусами КМ, которые будут курсировать с остановками «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая», «Новомосковская». Кроме того, на время ограничений появятся выделенные полосы вдоль закрытых станций на трех участках (улица Саларьевский Спуск, боковой проезд Филатовского шоссе в районе станции «Филатов Луг», боковой проезд Калужского шоссе у остановки «Метро Ольховая») с запретом движения для такси. Количество полос для личного транспорта будет ограничено до одной на Саларьевском проезде и Красулинской улице перед ул. Саларьевская, боковом проезде Филатовского шоссе близ остановки «Метро Филатов Луг».
Также до 28 августа введут ограничения для остановки и стоянки авто в районе Саларьевской улицы и Саларьевского Спуска, дублера дороги Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе и бокового проезда ш. Филатовское.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru