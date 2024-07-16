В Москве временно ввели ограничение на скорость электросамокатов до 20 км/час
В Москве в зоне Третьего транспортного кольца (ТТК) и МКАД введут медленную зону с ограничением скорости до 20 км/ч для электросамокатов. Об этом сообщили в Telegram-канале Дептранса Москвы.
Экспериментальная мера продлится с 15 июля до 15 августа только в границах от ТТК и до МКАД.
В ведомстве привели статистику, что в этой зоне происходит большего всего ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) – 70% от общего числа. Ограничение затронет все улицы, за исключением уже действующих медленных зон в столице.
Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести штраф за разговоры по телефону при управлении СИМ, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru