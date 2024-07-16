В Москве временно ввели ограничение на скорость электросамокатов до 20 км/час

Экспериментальная мера продлится с 15 июля до 15 августа только в границах от ТТК и до МКАД.

В ведомстве привели статистику, что в этой зоне происходит большего всего ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) – 70% от общего числа. Ограничение затронет все улицы, за исключением уже действующих медленных зон в столице.

Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести штраф за разговоры по телефону при управлении СИМ, передает RT.

