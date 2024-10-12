В Москве впервые пройдет фестиваль «Шалаш, шалом!»
С 17 по 23 октября в Москве впервые состоится фестиваль «Шалаш, шалом!», рассказала исполнительный директор «Российского еврейского конгресса» Анна Бокшицкая.
Фестиваль пройдет во время еврейского праздника Суккот в Мемориальной синагоге РЕК на Поклонной горе. Гости мероприятия смогут посмотреть на арт-объекты в виде шалашей, помедитировать на пне и даже вместе благоустроить дом. Гости также смогут посетить мини-экскурсии по арт-объектам.
Организатором фестиваля выступает благотворительный фонд «Российский еврейский конгресс» в партнерстве с Московской архитектурной школой МАРШ.
Средства, собранные в рамках фестиваля «Шалаш, шалом!», будут направлены на финансирование обучения для детей из малообеспеченных семей в еврейской общеобразовательной школе «Маалит».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru