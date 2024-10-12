В Москве впервые пройдет фестиваль «Шалаш, шалом!»

С 17 по 23 октября в Москве впервые состоится фестиваль «Шалаш, шалом!», рассказала исполнительный директор «Российского еврейского конгресса» Анна Бокшицкая.

Фестиваль пройдет во время еврейского праздника Суккот в Мемориальной синагоге РЕК на Поклонной горе. Гости мероприятия смогут посмотреть на арт-объекты в виде шалашей, помедитировать на пне и даже вместе благоустроить дом. Гости также смогут посетить мини-экскурсии по арт-объектам.

Организатором фестиваля выступает благотворительный фонд «Российский еврейский конгресс» в партнерстве с Московской архитектурной школой МАРШ.

Средства, собранные в рамках фестиваля «Шалаш, шалом!», будут направлены на финансирование обучения для детей из малообеспеченных семей в еврейской общеобразовательной школе «Маалит».

