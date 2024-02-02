В Москве возводят эстакаду-съезд с МСД на Каширское шоссе

В Москве завершены монолитные работы на эстакаде-съезде с МСД на Каширское шоссе, сообщил глава департамента строительства города Москвы Загрутдинов. По его словам, шестой участок южного направления МСД – уникальный и один из самых сложных с технической точки зрения.

«Именно на участке от Каспийской улицы до Шоссейной располагается Сабуровский мост, соединивший два округа Москвы, и развязка, проходящая в четырех уровнях. Сегодня мы работаем над эстакадой-съездом с МСД на Каширское шоссе в сторону МКАД», - рассказал глава департамента.

Загрутдинов уточнил, что работы должны быть завершены в мае 2024 года. Они выполнены уже на 40%, добавил он. Всего в ходе строительства использовано уже более одной тысячи кубометров тяжелого бетона.

По проекту будет построено 1,7 километров дорог, эстакада длиной 310 метров, а также реконструирован подземный переход. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность улицы Каспийская и Каширского шоссе.

